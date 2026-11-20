Владислав Шапша направил поздравления Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в честь 80-летия со дня рождения.

Глава региона подчеркнул, что служение Патриарха, его вера и труд на благо Церкви и страны — пример для всех. Отдельно губернатор отметил вклад Его Святейшества в укрепление духовного единства народа и согласия в обществе.

В своём поздравлении Владислав Шапша поблагодарил Патриарха за внимание к Калужской области и поддержку в сохранении православных святынь. Он напомнил, что по благословению Патриарха Кирилла в регионе уже пять лет реализуют проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни».

Губернатор пожелал Его Святейшеству здоровья, душевного мира, помощи Божией во всех делах и долгих лет жизни.