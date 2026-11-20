Для многих ребят поездка в Санкт-Петербург или Казань остается заветной мечтой. В Калужской области эту мечту превращают в реальность благодаря региональной программе субсидирования. Подробности нам рассказали в центре развития туризма «Калужский край».

Бесплатные поездки для детей и студентов.

Изучая родную страну

Область полностью берет на себя оплату железнодорожных билетов. Родителям нужно оплатить только экскурсионную часть, в которой уже учтены гостиницы, питание и работа гидов.

Чтобы стать участниками этого путешествия, нужно собрать компанию от 20 до 50 человек. Инициативу могут проявить как учителя, так и сами родители. При этом на каждые десять детей полагается один бесплатный билет для сопровождающего.

Программа открыта для ребят с 12 лет, но, если группу везут родители, они могут взять с собой младших братьев и сестер.

География маршрутов радует разнообразием. Школьники открывают для себя Карелию, Псков, Великий Новгород и Нижний Новгород. А самой большой популярностью пользуются Санкт-Петербург и Казань.

В северную столицу можно уехать на прямом поезде с Калуги-2, а вот чтобы попасть в другие города, ребята сначала добираются на электричке до Москвы.

Логистика тщательно продумана. Организаторы подбирают маршруты с ночным переездом, чтобы дети выспались в пути и утром сразу приступили к изучению новых мест.

По желанию группу можно отправить даже в Москву на один день, что выйдет гораздо дешевле обычного автобусного тура.

Записаться в программу можно в любой момент, но билеты лучше бронировать минимум за две недели.

Если ребята хотят увидеть город, которого нет в стандартном списке, организаторы легко составят индивидуальный маршрут. Эта добрая традиция живет с 2015 года. На текущий год выделено 2000 билетов, и до конца года в путешествие может отправиться еще более 300 школьников.

«Калужский край» рисует новый туристический портрет региона

Региональный центр развития туризма «Калужский край» работает не только над тем, чтобы отправлять наших ребят в другие города, но и над тем, чтобы гости спешили к нам. Специалисты привлекают инвестиции в сферу и делают ставку на многодневный туризм, что стимулирует открытие новых уютных отелей.

Центр сопровождает проекты на всех этапах и продвигает область с помощью нестандартных маркетинговых ходов. Например, чтобы заинтересовать автотуристов, на заправочных станциях размещают яркие буклеты с местными достопримечательностями, а потенциал области регулярно представляют на крупных выставках.

В прошлом году центр совершил настоящий творческий прорыв и обновил туристический бренд области. В основу нового образа легла традиционная калужская вышивка-перевить родом из Тарусы. Каждая нить этого узора символизирует отдельное направление региона.

Здесь переплелись космические технологии Циолковского, духовные центры Оптиной пустыни, арт-пространства Никола-Ленивца и этнографические парки. Через такой глубокий визуальный код власти показывают уникальность территории. Этот подход уже приносит свои плоды. По итогам 2025 года Калужскую область посетило более четырех миллионов человек.

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