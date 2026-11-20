Калужские медики первыми в Европе провели сложную операцию на щитовидной железе
В Медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба хирурги провели уникальную операцию — удалили долю щитовидной железы с помощью роботической системы. Пациенткой стала 43-летняя женщина с папиллярным раком щитовидной железы.
Вместо большого разреза на шее врачи сделали три небольших — по 8 мм каждый. Через них ввели инструменты роботической системы и удалили поражённую часть железы. Такой метод помогает избежать заметного рубца, а также снижает риск повреждения нервов и голосовых связок.
Особая сложность операций на щитовидной железе — в необходимости ювелирной точности. Роботическая система даёт хирургу увеличенное трёхмерное изображение операционного поля и позволяет совершать предельно точные движения даже в тесном пространстве.
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