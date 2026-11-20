В Калужском техникуме электронных приборов провели необычный урок по безопасности на дорогах — «Краш-курс». В нём вместе со сотрудниками Госавтоинспекции участвовали представители МЧС, скорой помощи, мотоклуба и автошколы.

Цель занятия — не просто перечислить правила, а помочь ребятам прочувствовать, к каким тяжёлым последствиям приводит их нарушение.

Всё началось с трогательного момента: студенты написали на стикерах свои мечты и прикрепили их к воздушному шару. Так организаторы напомнили, что у каждого есть планы и цели, которые могут оборваться из-за одной ошибки на дороге.

Дальше было непросто: ребятам показали реальные кадры ДТП, рассказали, почему происходят аварии и что случается потом. Сотрудники экстренных служб поделились историями из практики: спасатели и медики объяснили, с какими трудностями сталкиваются на месте аварий и как спасают пострадавших. Инспекторы ГИБДД разобрали самые частые нарушения, из-за которых гибнут люди. А представители мотоклуба и автошколы напомнили о важности дисциплины и культуры на дороге.