19 ноября депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Напомним, что к этому документу председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев передал губернатору Владиславу Шапше предложения фракции «Единая Россия».

Все они учтены поправками главы региона.

В частности на 150 млн рублей будет увеличено финансирование инициативного бюджетирования. Таким образом, общий объем средств на реализацию этого направления составит 550 млн рублей.

638 млн рублей будет дополнительные выделено на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

На 300 млн рублей вырастет сумма, запланированная на реализацию прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на благоустроенные жилые помещения.