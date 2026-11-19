Фото: МТС.

МТC и федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь» впервые в России успешно протестировали прямое подключение мобильных терминалов связи через геостационарные спутники серии «Экспресс» к сети МТС. В будущем развитие технологии позволит совершать звонки с обычных телефонов практически в любой точке России, где отсутствует мобильная связь.

В рамках тестового соединения были переданы малые данные и SMS через геостационарные спутники «Экспресс», находящиеся на высоте более 36 000 км. Компания также протестировала узкополосный кодек, который с помощью ИИ-модели способен обеспечить кодирование и декодирование голоса и его передачу без потерь по спутниковым каналам в узкой полосе пропускания менее 1 KБит/сек.

«Вместе со специалистами ГП КС мы провели огромную инженерную работу - интегрировали и настроили оборудование для передачи и приема сигналов на спутник, оптимизировали параметры спутникового канала, решили другие сложные технологические задачи. Испытанная нами технология показала, что современные смартфоны и геостационарные спутники с высот в десятки тысяч километров способны напрямую обмениваться SMS, телеметрическими данными и даже голосом, чтобы обеспечить критически важную связь практически в любой точке России, где отсутствует обычная мобильная связь», - прокомментировала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Для передачи сигнала через геостационарные спутники МТС использовала специальную NTN-базовую станцию, прототип которой испытан летом 2025 года. Тогда в лаборатории был развернут макет, имитирующий условия работы абонентского терминала с базовой станцией 5G на спутнике. Теперь работоспособность этой технологии проверена в реальных условиях.

В большинстве стран мира NTN-D2С доступна в сервисах спутниковой связи на флагманских смартфонах Google Pixel и Samsung, а также на актуальных моделях Apple iPhone. Кроме того, эти технологии широко применяется в IoT-решениях для различных индустрий.