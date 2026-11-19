В Серпейске школьники собрали 76 килограммов батареек
Минприроды региона 19 ноября рассказало про экологическую кцию «Сдай батарейку – спаси ёжика», которую провели юные лесоводы Серпейской средней школы Мещовского муниципального округа.
В 2026 году участники школьного лесничества «Крепкий орешек» вместе со школьниками и активными жителями села Серпейск собрали и отправили на утилизацию 76 килограммов отработанных элементов питания – это 4 279 батареек.
В министерстве напомнили, что, попадая на обычную свалку, всего один элемент питания отравляет тяжелыми металлами порядка 20 квадратных метров земли и 400 литров воды.
Приведена также такая статистика: школьники Серпейска смогли спасти 4 279 ежей, 8 558 деревьев, 8 558 кротов, 42 790 червей, 1 711 600 литров чистой воды.
- Развитие экологической культуры и вовлечение молодежи в природоохранную деятельность являются важными направлениями работы министерства природных ресурсов и экологии Калужской области в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», - заявили в Минприроды.
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