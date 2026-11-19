Проект закона об областном бюджете на ближайшие три года прошёл первое чтение. Как напомнил губернатор Владислав Шапша, ещё в октябре финансовый документ представили парламенту, после чего состоялись публичные слушания и обсуждения в комитетах.

Глава региона внёс ряд поправок, которые основаны на обращениях жителей. Так, финансирование программы инициативного бюджетирования увеличат на 150 млн рублей, на обеспечение жильём детей-сирот добавят 300 млн рублей, а на льготные лекарства — 638 млн рублей.

Депутаты утвердили основные параметры бюджета: доходы составят 119,7 млрд рублей, а расходы социальной направленности — 74,6 млрд рублей (это 62 % от общего объёма расходов). Средства пойдут, в частности, на строительство школ в Калуге и Сухиничах, детских садов в Калуге и Боровском районе, а также больничных корпусов в Козельске и Людиново. На дорожное хозяйство и транспорт выделят свыше 13,4 млрд рублей.

Владислав Шапша подчеркнул, что работа над бюджетом продолжается: власти намерены задействовать все возможные источники доходов, чтобы выполнить социальные обязательства и решить ключевые задачи.

- Важно максимально рачительно использовать каждый рубль, учитывать актуальные вызовы, — отметил губернатор.