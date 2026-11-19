В октябре в мессенджере МАХ запустили чат-бот обратной связи «На связи_Регион40». За это время жители региона воспользовались сервисом более двух тысяч раз.

Чаще всего сообщения калужане оставляют обращения по темам ЖКХ, благоустройства, дорог, здравоохранения, а также безопасности и правопорядка.

Чтобы задать вопрос или сообщить о проблеме, не нужно искать контакты и сайты ведомств. Достаточно открыть чат, выбрать подходящую тему и написать сообщение. Система сама перенаправит его в профильное ведомство, а официальный ответ поступит непосредственно в диалог.