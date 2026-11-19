Депутаты Заксобрания Калужской области одобрили в первом чтении проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов. В ходе заседания парламентарии подробно обсудили поправки, которые предложил губернатор Владислав Шапша. В них прописано, как в ближайшие три года будут распределяться средства, поступающие в регион из федерального бюджета.

Так, уже в 2027 году Калужская область получит свыше 13,8 миллиардов рублей. Деньги направят на самые разные задачи: приведут в порядок дороги, в том числе построят подъезды к деревням Лихун и Большая Каменка в Калуге. Кроме того, средства пойдут на развитие сёл, ремонт школ и детсадов, благоустройство общественных территорий в нескольких округах, а также на поддержку здравоохранения и социальных проектов.

В частности, часть средств выделят на улучшение работы первичного звена медицины, дополнительное оснащение онкодиспансера, строительство дома-интерната в Обнинске и завершение возведения школы в калужском микрорайоне Тайфун. Также в планах — финансировать футбольный комплекс в Балабаново (по концессионному соглашению) и обновить инфраструктуру учреждений культуры.

Доходы и расходы бюджета постепенно растут. В 2027 году доходы ожидаются на уровне почти 119,7 миллиарда рублей, а расходы — около 120,9 миллиарда. К 2029 году планируют довести доходы до примерно 126,8 миллиарда рублей, а расходы — до 127,4 миллиарда.

Проект бюджета поддержали в первом чтении. Второе и третье чтения запланированы на сессии регионального парламента 3 декабря 2026 года.