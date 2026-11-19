Генеральный менеджер Hilton Garden Inn Kaluga Галина Клишина о том, как превратить временное пристанище в дом, почему в отеле важны мелочи и зачем на собеседованиях больше слушают, чем говорят.

В индустрии гостеприимства есть стандарты, которые легко измерить: количество звезд, площадь номеров, скорость Wi-Fi. Но есть то, что измерить нельзя. Это ощущение, что тебя ждали.

Именно за это ощущение в 2026 году вручили премию «Медиаперсона года» в номинации «Гостеприимство изнутри: лидер, создающий атмосферу» Галине Клишиной, генеральному менеджеру отеля Hilton Garden Inn Kaluga.

Мы поговорили о том, как создать домашний очаг там, где по определению живут временно, и почему человеческое внимание сегодня стало главной валютой.

— Галина, как вам удается создать такую атмосферу в пространстве, которое по определению является временным пристанищем для гостей?

— Дом начинается не с интерьера, а с людей и мелочей. Гость приезжает уставшим, ему важно, чтобы его запомнили: как зовут, какую подушку просил, какие у него пищевые привычки. Если в следующий раз это уже учтено, то он чувствует, что о нем подумали. Это и есть основа.

— Ваш принцип: «предугадать желание, но не нарушить личное пространство». Можете привести конкретный пример из практики, когда удалось найти эту тонкую грань? И как вы обучаете персонал этому искусству?

— Таких ситуаций очень много. Например, администратор при заселении видит по документам, что у гостя день рождения. Мы без шума, песен и шариков в номере просто оставляем десерт и открытку от команды. Гости потом сами подходят и благодарят.

Или другой случай: гость предупредил, что уезжает в 5 утра. Вечером ему не стали звонить и уточнять, а просто оставили на стойке пакет с завтраком. Утром он забрал его, сказал спасибо, и все. А однажды утром в сильный мороз у гостя не завелась машина на парковке. Главный инженер вышел с пусковым устройством и от своей машины помог завести.

Грань простая: заботиться о том, что гость сам сказал или показал, и не лезть туда, куда не звали. Табличка «Не беспокоить» — это закон. А учим мы не лекциями, а на живых ситуациях: разбираем, что было, что сделали, что можно было лучше.

— А как вы отбираете таких сотрудников? Какие вопросы помогают понять, что у кандидата есть искреннее желание делать день гостя светлее?

— Навыкам можно научить, а вот искреннему отношению к людям научить гораздо сложнее. Поэтому на собеседовании мы больше слушаем, чем проверяем знания. Просим рассказать случай, когда человек помог кому-то, хотя это не входило в его обязанности. По тому, как он рассказывает — с удовольствием или «ну пришлось», — многое понятно. Обращаем внимание, как кандидат говорит о прошлых гостях и коллегах: с уважением или с раздражением. Это маркеры.

— Как практически удается соблюдать международные стандарты сети Hilton и при этом сохранять уникальную локальную индивидуальность?

— Стандарты — это основа: безопасность, чистота, хороший сон, понятный сервис, завтрак. Это гость ждет в любом городе, и тут мы не импровизируем. А индивидуальность — это все, что сверху: люди, их отношение.

Стандарт определяет, что должно быть сделано. А как сделать это по-человечески, чтобы гостю было приятно, и он почувствовал свою значимость для нашего отеля, мы решаем сами.

— Самые частые отзывы гостей — «Как дома» и «Вернемся обязательно». Какая история от гостя запомнилась вам больше всего и укрепила вашу уверенность в правильности выбранного подхода?

— Запомнилась история командированного гостя: за год он приезжал к нам больше десяти раз и однажды сказал на стойке: «Я у вас уже как дома, ничего не надо объяснять». Для нас это лучший отзыв.

Или другая: гость в отзыве назвал по имени ночного администратора, которая помогла ему найти аптеку, когда у ребенка поднялась температура. Он написал, что именно ради таких людей вернется. Такие истории подтверждают простую вещь: гость запоминает не номер, а то, как к нему отнеслись.

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