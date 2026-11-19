Регион завоевал кубок «Лидер контроля — 2026» на Всероссийском форуме контрольных органов. Награду вручили в Хабаровске замминистру Владиславу Сорокину и руководителю отдела координации КНД Ларисе Левиной.

Как рассказал министр цифрового развития Калужской области Роман Тришин, кубок достался региону за слаженную работу контрольных органов и высокую эффективность проверок — в частности, по работе с индикаторами риска.

Форум ежегодно собирает специалистов, чтобы они могли обменяться опытом и выработать единые подходы к контролю. Роман Тришин отметил, что победа — это общий результат работы министерства и всех контрольных органов области, и поздравил коллег с наградой.