В Мещовске заведующего больницей оштрафовали за то, что не ответил на обращение пациента
Прокуратура Мещовского района выяснила, что заведующий Мещовской участковой больницы не ответил человеку на обращение в положенный срок.
Это нарушает закон о работе с обращениями граждан.
Из-за этого на заведующего завели административное дело. В итоге его признали виновным и назначили штраф — 5 тысяч рублей.
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