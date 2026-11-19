Прокуратура Мещовского района выяснила, что заведующий Мещовской участковой больницы не ответил человеку на обращение в положенный срок.

Это нарушает закон о работе с обращениями граждан.

Из-за этого на заведующего завели административное дело. В итоге его признали виновным и назначили штраф — 5 тысяч рублей.