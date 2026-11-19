В Калуге завершился десятый сезон программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле», которую реализует партия «Новые люди». Участниками проекта стали сотни студентов вузов и колледжей. Полтора месяца они проходили обучение: посещали деловые игры, мастер-классы и лекции опытных предпринимателей.

Полученные знания они продемонстрировали во время финала сезона. На нём калужские студенты решали предпринимательские, социальные и другие кейсы.

«Мы запустили программу „Я в деле“ ещё в 2022 году. За это время её участниками стали более тысячи студентов. Многие из тех, кто прошёл обучение, затем становятся наставниками и помогают новичкам правильно структурировать свои идеи и избежать типичных ошибок. Мы сформировали настоящее сообщество, которое помогает молодёжи раскрыть потенциал», — отметила руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Калужской области Анастасия Бурляй.

Победителем регионального этапа программы «Я в деле» стала команда, представляющая Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского. Её участники отправятся в Москву на общероссийский финал.

«Половина молодых людей в России хотели бы открыть своё дело даже сейчас, когда бизнесу трудно, дорожает сырьё и оборудование, а кредиты почти недоступны. Люди всё равно готовы рисковать и брать инициативу в свои руки. История показывает: именно в сложные времена появляются сильные компании и интересные проекты. А „Новые люди“ помогают тем, кто хочет начать свой бизнес: убираем административные барьеры, добиваемся новых возможностей для предпринимателей», — отметил депутат Госдумы, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди». Позже к проекту присоединились профильные министерства, Росмолодёжь, «Сбер» и 537 университетов из 72 регионов. Программу прошли более 350 тысяч студентов — и каждый третий её выпускник, свыше 109 тысяч человек, начал своё дело.