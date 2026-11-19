С 2027 года в Калужской области изменится порядок индексации страховых пенсий: вместо одного повышения в год будет два. Это предусмотрено проектом бюджета Социального фонда на 2027–2029 годы.

Первое повышение запланировано на 1 февраля — пенсии вырастут на 6,8 %. Оно затронет всю пенсию целиком (и страховую, и фиксированную часть) с учётом всех прошлых индексаций. Одновременно на те же 6,8 % увеличится надбавка за уход за пенсионерами старше 80 лет и людьми с первой группой инвалидности — с февраля она составит 1 500 рублей в месяц.

Второй этап пройдёт 1 апреля: пенсии проиндексируют на 3,3 %. Но это повышение коснётся только страховой части — той, что формируется за счёт пенсионных коэффициентов.

В общей сложности повышение затронет 251 тысячу калужских пенсионеров — и работающих, и неработающих. Это получатели пенсий по старости, по инвалидности и по потере кормильца.

- Не следует складывать прогнозные 6,8 и 3,3 процента и считать этот результат готовым процентом увеличения всей пенсии: индексации проходят последовательно, а фиксированная выплата и страховая часть имеют особенности расчета, - рассказал управляющий ОСФР по Калужской области Даниил Аганичев.

По предварительным данным, средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров увеличится на 2400 рублей в месяц.