Житель Сухиничей будет 10 месяцев отрабатывать долг по алиментам
Мужчина из Сухиничей не платил деньги на содержание своего ребёнка — задолженность превысила 200 тысяч рублей.
При этом он знал, что обязан платить, и уже получал административное наказание за неуплату.
Прокуратура поддержала обвинение, и суд назначил мужчине исправительные работы — он будет трудиться 10 месяцев, а часть заработка пойдёт в счёт погашения долга.
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