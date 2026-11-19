Мужчина из Сухиничей не платил деньги на содержание своего ребёнка — задолженность превысила 200 тысяч рублей.

При этом он знал, что обязан платить, и уже получал административное наказание за неуплату.

Прокуратура поддержала обвинение, и суд назначил мужчине исправительные работы — он будет трудиться 10 месяцев, а часть заработка пойдёт в счёт погашения долга.