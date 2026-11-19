За семь месяцев нынешнего года в регионе потребление чистого спирта на душу населения опустилось до 7,44 литра. При этом плановый ориентир составлял 9,14 литра. Для сравнения: годом ранее этот показатель держался на уровне 8,56 литра при плане в 9,2 литра.

Сократилась и доля курящих среди взрослого населения — с 17,76% до 12,5%.

И тем не менее больничные койки наркодиспансеров не пустуют.

Чем чаще всего травился народ в Калужской области в уходящем году, какие новые методы в лечении алкоголизма и наркомании могут внедрится в ближайшее время и как не попасть на больничную койку наркодиспансера.

Об этом в 10:00 поговорим с главным врачом Калужского областного наркологического диспансера Игорем Горбачёвым.

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