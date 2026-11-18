Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко сообщил, что специалисты продолжают расчищать дороги после выпавшего снега.

Специальная техника выехала на трассы еще утром для оперативной уборки и обработки покрытия.

Министр лично следит за ходом этих работ.

Он также упомянул, что видел жалобы водителей и все такие обращения уже взяты в работу.

Ранее Александр Шпиренко уточнял, что для зимнего содержания дорог в регионе подготовили более 270 единиц техники.