Дорожники чистят калужские трассы после снегопада
Министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко сообщил, что специалисты продолжают расчищать дороги после выпавшего снега.
Специальная техника выехала на трассы еще утром для оперативной уборки и обработки покрытия.
Министр лично следит за ходом этих работ.
Он также упомянул, что видел жалобы водителей и все такие обращения уже взяты в работу.
Ранее Александр Шпиренко уточнял, что для зимнего содержания дорог в регионе подготовили более 270 единиц техники.
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