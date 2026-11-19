Руководитель отдела персонала «Фуяо Стекло Рус» Дарья Мекрюкова стала «Медиаперсоной года» в номинации «HR новой формации: голос команды, лицо бренда».

13 лет назад Дарья пришла на еще строящийся завод с мечтой работать в отделе кадров. Сегодня она представляет предприятие в медиапространстве, и это подтверждение того, что современный HR не ограничивается документами. Это работа со смыслами и людьми, чтобы большое производство оставалось местом, куда хочется приходить.

— Дарья, поздравляем Вас с победой! Когда получали награду, о чем подумали?

— О команде. Я представляю сотни людей, которые каждый день делают современное автомобильное стекло. Это и есть настоящая жизнь завода.

— Чем сегодня занимается отдел персонала на «Фуяо»? Какие задачи решаете помимо кадровых?

— Документы, прием, увольнение — все это осталось, административной и организационной работы у нас много. Но главное — люди. Мы продолжаем активно набирать сотрудников: в этом году на завод пришло более ста человек. Поэтому у нас большой блок работы с новичками: отбор и адаптация, чтобы им сразу было комфортно, чтобы научились всему грамотно и безопасно. Подготовили видеоинструктаж по безопасности, как все устроено на заводе. Продолжаем снимать видео по конкретным рабочим местам и производственным операциям.

На работе люди проводят много времени, и мы стараемся создать максимально комфортную среду, в том числе в психологическом плане. Я иногда даже шучу: «Скоро открою на заводе психологический ­кабинет». Потому что кого-то нужно выслушать, где-то с пониманием отнестись, в чем-то помочь. Еще мы ­проводим на заводе экскурсии: и для детей по профориентации, и для студентов. Например, к нам приезжали ребята из КФ МГТУ им. Баумана, были и китайские студенты.

Плюс у нас идет ремонт бытовых помещений, делаем их более комфортными. Столовая тоже в нашей зоне ответственности: ее уже отремонтировали, стараемся, чтобы горячие обеды были вкусными и разнообразными. Можно заказать даже китайскую кухню: китайский повар собирает заказы в чате и привозит порционно. Заказывают и китайские сотрудники, и русские — для разнообразия.

Параллельно идет модернизация: открываются новые линии, разрабатываются новые виды продукции, например стекла с проекцией. Мы должны быть в курсе инноваций. И, конечно, стараемся благоустроить территорию, в этом году поставили вторую беседку, мечтаем посадить деревья.

— Как меняется ваша работа с людьми сегодня?

— Сегодня много работаем с руководителями среднего звена — бригадирами, начальниками участков. Важно, чтобы они понимали свою ответственность не только в производственном, но и в психологическом плане: от этого зависит, задержится ли человек на заводе, ему должно быть здесь хорошо.

— Вы говорите о заводе как о чем-то очень личном.

— Завод стал для меня второй семьей. Я здесь с самого начала. Недавно разговаривала с ребятами, теми, кто давно работает, — все говорят то же самое. Много времени здесь проводишь, много вкладываешь сил. И уже относишься ко всем задачам с душой. Ты проникся этим, заинтересован, чтобы сделать что-то позитивное для людей, чтобы компания развивалась. И нам есть чем гордиться: калужский завод стал первым предприятием корпорации за пределами Китая. Этот успешный старт задал направление для дальнейшего международного развития — впоследствии производства открылись в Америке и Германии. Все заводы подготовили поздравительные видео. Мы тоже записали и отправили в Китай. Готовится большой фильм об истории корпорации, о ее президенте, который начинал с маленького заводика в китайской провинции Фуцзянь. Сегодня «Фуяо» возглавляет уже его сын, который активно развивает международные проекты. И мы — часть этой большой истории.

— Как Вам удается не выгорать и находить время для семьи?

— Когда у тебя четкий план, появляется время и на семью, и на увлечения. Лучший отдых для меня — переключиться на что-то другое: бег, танцы, вокал. Ну и путешествия. В отпуске мы на машине доехали до Чебоксар, побывали на летнем биатлоне, потом съездили в Пермь, Ижевск, Екатеринбург. А недавно выбрались посмотреть Коломну и Клин.

— Что помогает Вам поддерживать интерес к работе через 13 лет?

— HR для меня — это постоянное движение: новые задачи, обмен энергией с теми, кто рядом. Завод живет, меняется, и всегда находятся идеи, как сделать его еще лучше. Каждый день приносит что-то новое. А рядом — команда, с которой хочется двигаться дальше.