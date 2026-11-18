Основатель компании и лауреат премии «Медиаперсона года» Сергей Козлов — о цене успеха, особенностях профессии и новых победах на пути развития.

Любопытно, что человек, создавший известную строительную фирму, в детстве мечтал стать спортсменом. Когда ему было десять лет, семья переехала с Урала в Калугу — ​ради профессиональных занятий футболом.

Он тренировался всерьез: дважды в день, без выходных. В старших классах Сергей решил сосредоточиться на учебе. Особенно легко ему давались алгебра, физика и геометрия.

— Я вырос в семье предпринимателей, и тяга к собственному делу появилась у меня давно, — ​вспоминает Сергей. — ​Первый опыт и первые деньги пришли еще в институте: вместе с друзьями я открыл интернет-­магазин сувениров.

Азы строительного мастерства передал отец — ​он с ранних лет приучал Сергея и его брата Антона работать руками и делать все качественно.

Первый дом братья построили под присмотром отца. Начали просто из любопытства, но дом очень быстро нашел покупателя. Тогда и стало понятно, что малоэтажное строительство может стать делом жизни.

Так и появилась компания «Дом Мечты». Поначалу в ней было всего два человека — ​Сергей и его брат. Но дело росло, команда пополнялась новыми людьми, и сегодня в компании трудятся уже сотни сотрудников. Коллектив молодой, живой, энергичный и очень позитивный — ​это постоянно отмечают заказчики и покупатели.

— Работа доставляет мне настоящее удовольствие, — ​признается Сергей. — ​Каждый день приносит что-­то новое и увлекательное: знакомства, общение с коллегами и партнерами, решение текущих и перспективных задач. Того же я жду и от сотрудников. На каждой планерке повторяю: на работу нужно идти с радостью, а если она не приносит удовольствия, вы просто напрасно тратите свою жизнь.

Главное преимущество «Дома Мечты» на рынке, по словам Сергея, — ​предельная открытость. Заказчик или покупатель знает о проекте все, что ему важно: от сроков строительства до технологических тонкостей. Умение объяснить сложные вещи простым языком — ​основа доверия к компании.

Рабочий день в команде Сергея начинается с общего планирования. Совещания с разными подразделениями обычно идут до обеда. Когда задачи поставлены и распределены, наступает время стратегических решений — ​в том числе о дальнейшем развитии компании.

Помимо строительства, братья развивают и другие направления бизнеса — ​доставку продуктов и аренду автомобилей. Планы масштабные, и каждое направление требует внимания, настойчивости и сил.

Очередной победой стало включение проекта Яндекс Лавка, который сопровождает «Дом Мечты», в национальный рейтинг Яндекс — ​калужский филиал вошел в ТОП‑3 по стране! И это всего за год работы.

В обозримом будущем и реализация новых строительных проектов — ​речь о комфортабельных и полностью благоустроенных коттеджных поселках.

Хороший руководитель требователен не только к подчиненным, но прежде всего к себе. А развитие компании — ​это во многом саморазвитие. Несмотря на огромную занятость, глава «Дома Мечты» обязательно находит время на тренинги, поездки в другие регионы для обмена опытом и, конечно, на книги. Причем это не только профессиональная литература, но все чаще художественная.

Премия «Медиаперсона» года — ​это в первую очередь отражение образа «Дома Мечты» в общественном сознании. Компанию хорошо знают, о ней говорят, интересуются, а аудитория многопрофильной фирмы на различных медиаресурсах достигает 800 тысяч в месяц.

А значит «Дом Мечты» не просто один из многих представителей калужского бизнеса, но и достойная часть экономического и социального достояния региона.

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