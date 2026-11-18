Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин 17 ноября лично проинспектировал стройплощадку.

Сейчас в основном здании рабочие готовят стены к оклейке обоями и устанавливают лифтовое оборудование. Параллельно ведутся работы в гараже: там монтируют систему отопления, а также заканчивают облицовку плиткой полов и внутренних стен.

Благоустройство прилегающей территории уже приближается к финалу.