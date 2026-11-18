Регион занял шестое место в стране и стал лидером в Центральном федеральном округе по внедрению экспортного стандарта — такие итоги подвёл Российский экспортный центр по результатам первых 10 месяцев года.

В области уже активно используют 12 из 15 предусмотренных инструментов поддержки экспортёров. Помощь компаниям оказывают комплексно: от подготовки кадров и стратегического планирования до продвижения продукции на внешних рынках. Региональный Центр поддержки экспорта выстраивает индивидуальную работу с бизнесом: даёт консультации, помогает находить зарубежных партнёров, содействует участию в международных выставках и бизнес-миссиях.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что достигнутые результаты — это важный шаг, но работа продолжается: теперь предстоит адаптировать меры поддержки под конкретные потребности предприятий, чтобы калужским компаниям было легче осваивать зарубежные рынки.

Ярким событием в экспортной повестке станет VIII международный форум «Вектор на экспорт. Новые территории. Новые рынки», который пройдёт в Калуге 3 декабря.