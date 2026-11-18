В поселке Росва найдены «Селище Росва 1» и «Селище Росва 2».

- Эти места хранят следы жизни людей сразу из нескольких эпох: от первой половины I тысячелетия н. э. до XVII века, - рассказали 18 ноября в Управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Селище по форме напоминает прямоугольник с немного «срезанным» углом. Его протяжённость — до 320 метров в одном направлении и до 120 метров в другом. Располагается оно на возвышении — на 5–14 метров выше уровня воды в реке Росвянка.

- В юго‑восточной и южной частях селища культурный слой заметно пострадал из‑за хозяйственной деятельности во второй половине XX века, - пояснили в Управлении. - Сейчас границы объектов чётко определены — специалисты опирались на особенности рельефа и распространение культурного слоя. Такие находки помогают лучше понять, как жили наши предки, и бережно сохранять память о прошлом.