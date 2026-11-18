Он приурочен к Международному дню недоношенных детей, который отмечается 17 ноября. На праздник собрались маленькие пациенты, которых спасли и выходили в стенах больницы, их родители, врачи и медработники. Гости получили возможность поблагодарить специалистов, которые на протяжении 10 лет помогают самым маленьким пациентам, а также встретиться с семьями, для которых больница стала местом надежды и первых больших побед, поддержать родителей, чьи малыши прямо сейчас проходят непростой путь выхаживания, познакомиться с достижениями современной медицины. Для детей была подготовлена насыщенная программа: мастер-классы, ростовые куклы, аквагрим, фотозоны и концерт.

Со словами благодарности к медикам обратились председатель Думы Калуги Юрий Моисеев, министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова и уполномоченный по правам ребёнка в Калужской области Дмитрий Илюхин.

«В областной детской больнице трудятся профессионалы высочайшего уровня, медики с заботой и любовью относятся к своим маленьким пациентам. Дорогие друзья! Порой вы совершаете настоящие чудеса, спасая детей, находящихся в очень тяжёлом состоянии. Без сна и отдыха вы сражаетесь за их жизни и здоровье. Низкий вам поклон! Желаю вам энергии, терпения и сил, семейного тепла и благополучия! Пусть благодарность калужан станет стимулом для дальнейшей плодотворной работы. Всем детям, которые прошли через добрые руки калужских врачей, желаю расти здоровыми, сильными, умными и радовать своих родителей!», – обратился к собравшимся Юрий Моисеев.