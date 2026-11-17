В Перинатальном центре в 10-й раз отметили Международный день недоношенного ребёнка, в ходе которой медики встретились с родителями и малышами, которых они выхаживали, рассказала министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Те самые дети, кто когда-то весил всего 600 граммов, кому требовалась круглосуточная помощь реаниматологов и тепло инкубаторов, сегодня радовали медицинских специалистов своими улыбками, активностью и успехами.

- За каждым таким чудом стоит колоссальный труд наших врачей и медсестёр. Они боролись за каждый вдох ребенка. Спасибо вам за профессионализм и огромное сердце. На встрече были тёплые слова, подарки и много объятий. Пусть эти дети растут здоровыми и счастливыми. А мы продолжим делать все, чтобы помогать им и их мамам в самом начале пути, – отметила Анна Чернова.

Также глава Минздрава вручила благодарственное письмо министерства коллективу Перинатального центра за самоотверженный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в оказание медицинской помощи детям.