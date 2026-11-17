Губернатор Калужской области Владислав Шапша провёл личный приём жителей. На встрече прозвучали важные для районов просьбы.

Жительницы Мосальска рассказали губернатору о местном Доме культуры и показали альбом с успехами творческих коллективов. В ДК работает 36 клубных объединений, в них занимаются больше 500 человек. Здесь устраивают праздники, концерты и молодёжные мероприятия. Самому зданию в этом году исполнилось 65 лет: видно, что люди его берегут, но капитальный ремонт уже необходим. Проект подготовили, заявку на федеральную субсидию подали — её одобрили. Ремонт стартует в следующем году, и местные жители, и дети очень ждут, когда обновлённый ДК снова откроется.

Ещё одна тема приёма — качество воды в деревне Строитель Тарусского округа. Люди пожаловались, что вода не соответствует нормам: в ней слишком много железа и она слишком жёсткая. Власти решили построить новую станцию водоочистки — она станет седьмой в округе. Губернатор пообещал, что уже к Новому году жители деревни будут пользоваться качественной водой.