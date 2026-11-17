В регионе продолжается набор на третий поток президентской кадровой программы «Время героев». Как напомнил губернатор Владислав Шапша, по решению главы государства в этот раз участвовать смогут и те бойцы, у которых нет диплома о высшем образовании.

Есть в Калужской области и те, кто уже прошёл обучение по программе. Например, Сергей Вертелецкий ушёл на фронт добровольцем в начале СВО. Он командовал подразделением и сумел вывести бойцов из-под обстрела — за это его наградили медалью «За отвагу». Вернувшись домой, он стал участником первого потока «Времени героев».

Сейчас Сергей — депутат Заксобрания Калужской области. Он тренирует детей в спортклубе «Форпост», преподавая прикладное карате, а ещё помогает участникам СВО привыкать к мирной жизни. По словам Вертелецкого, программа дала ему важные навыки — в первую очередь умение выстраивать работу с людьми и действовать в команде. Он хочет, чтобы и другие бойцы попробовали свои силы в проекте.

Губернатор Шапша уверен, что защитники страны умеют брать ответственность и справляться со сложными задачами — эти качества пригодятся им и в мирной жизни, чтобы продолжать служить Родине.

Подать заявку на третий поток можно до 25 января 2027 года.