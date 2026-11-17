Мужчина самовольно поставил забор из сетки-рабицы. Ограждение протянулось на 900 метров вдоль пруда и перекрыло людям доступ к воде. Участок, который он огородил, относится к государственным землям.

Администрация округа подала в суд, и тот обязал владельца за свой счёт убрать забор и привести участок в порядок — на всё дали 30 дней.

Мужчина попытался оспорить срок: заявил, что столбы забора держат провода для электроснабжения пруда, а чтобы их убрать, нужен новый проект электросети. Но областной суд не принял эти доводы: из документов и фото видно, что столбы не служат опорами для проводов. К тому же требование убрать ограждение ему вручили ещё в марте 2025 года, но он до сих пор этого не сделал.

Суд счёл срок в 30 дней разумным — для сноса забора строительные работы не нужны. Решение вступило в законную силу.