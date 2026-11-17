Женщина обратилась в суд, когда обнаружила, что кто-то без её разрешения использовал шесть графических изображений в карточке товара на маркетплейсе. Права на эти картинки принадлежали ей: она заказала их у дизайнера, и все права перешли к ней.

Факт незаконного использования она зафиксировала на видео. Сначала женщина попросила нарушителя убрать картинки, но он не отреагировал. Изображения удалили только после того, как дело попало в суд.

Суд отметил: использовать чужие работы без согласия можно лишь в особых случаях — и при этом обязательно указывать автора и источник. Здесь ни согласия, ни нужных отметок не было.

С учётом того, что нарушение доказали, а картинки всё-таки убрали, суд постановил взыскать с нарушителя 60 тысяч рублей в пользу владелицы изображений. Решение пока не вступило в законную силу.