В Калуге суд взыскал компенсацию за использование чужих картинок на маркетплейсе
Женщина обратилась в суд, когда обнаружила, что кто-то без её разрешения использовал шесть графических изображений в карточке товара на маркетплейсе. Права на эти картинки принадлежали ей: она заказала их у дизайнера, и все права перешли к ней.
Факт незаконного использования она зафиксировала на видео. Сначала женщина попросила нарушителя убрать картинки, но он не отреагировал. Изображения удалили только после того, как дело попало в суд.
Суд отметил: использовать чужие работы без согласия можно лишь в особых случаях — и при этом обязательно указывать автора и источник. Здесь ни согласия, ни нужных отметок не было.
С учётом того, что нарушение доказали, а картинки всё-таки убрали, суд постановил взыскать с нарушителя 60 тысяч рублей в пользу владелицы изображений. Решение пока не вступило в законную силу.
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