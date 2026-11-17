Губернатор Калужской области Владислав Шапша отреагировал на обращения жителей посёлка Куровской и деревни Выползово, прозвучавшие на личном приёме.

Жительница Куровского пожаловалась на состояние местной амбулатории. Посёлок, где живёт около 3000 человек, входит в состав Калуги. Губернатор поручил включить Куровскую амбулаторию в программу модернизации первичного звена здравоохранения. Здание сильно изношено, поэтому в рамках капремонта обновят кровлю, фасад, окна, инженерные системы и внутреннюю отделку. Работы стартуют уже в этом году, а принимать пациентов в комфортных условиях планируют начать в середине 2027 года.

Ещё одно обращение касалось деревни Выползово в Кировском округе. Там до сих пор не отремонтирована пятикилометровая дорога к центральной усадьбе — её состояние осложняет работу школьного и рейсового автобусов, а также машин скорой помощи. По словам главы региона, трассу полностью обновят: до конца 2027 года транспортное сообщение в деревне должно заметно улучшиться.