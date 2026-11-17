С января по октябрь 2026 года финансовую поддержку в регионе получили свыше 9,9 тысячи семей с детьми.

Региональный материнский капитал при рождении второго ребёнка оформили 1 548 семей, а при появлении третьего и последующих детей — 1 258 семей. Ежемесячное пособие для многодетных семей, в которых воспитывают четырёх и более детей, получили 4 343 семьи. Ещё 612 многодетных семей получили ежегодную выплату на возмещение процентов по кредитам.

При рождении третьего или последующих детей 743 молодые семьи получили единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, по 100 тысяч рублей направили 86 беременным студенткам, которые обучаются очно. Также государственную социальную помощь на основании социального контракта оказали 1 301 семье.