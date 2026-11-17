Губернатор Владислав Шапша рассказал о прогрессе в решении экологических проблем региона. Так, в Ферзиково завод «Агрокальций» больше не использует сырьё, загрязнявшее воздух. В Дзержинском округе предприятие «Мастер Гриб» установило новые фильтры — теперь выбросы очищают химически и биологически. А после реконструкции очистных сооружений на заводе «Русский продукт» в Малоярославецком округе случаев загрязнения воды больше не фиксируют.

При этом глава региона отметил, что проблемные вопросы ещё остаются. Он попросил надзорные органы разобраться с загрязнением Протвы, после чего в области приступят к расчистке реки.

Шапша подчеркнул, что Калужская область входит в топ-10 регионов страны по экологическому благополучию, но важно добиваться результата в каждой проблемной ситуации — чтобы обеспечить жителям безопасную среду. Сейчас основной упор делают на профилактику: предприятия стимулируют внедрять чистые технологии. На некоторых производствах эффективность очистных сооружений достигает 99%, применяют замкнутый водооборот, вторичное топливо из отходов и за счёт экономии энергии сокращают выбросы CO₂.