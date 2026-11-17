Второкурсники Бауманки сменили лекционные залы на технопарк
В Обнинске наукой и технологиями удивить сложно, но, когда в одном месте сходятся большая химия, промышленные роботы и горящие глаза двадцатилетних изобретателей — получается сильная история.
Гостями технопарка United Petrochemicals (входит в SINTEC Group) стали второкурсники Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Будущие специалисты по инноватике сменили привычные лекционные залы на территорию одной из крупнейших блендинговых площадок Европы площадью 40 га и мощностью до 1 миллиарда литров продукции в год.
Когда учебники оживают
Проследить путь моторных масел, средств по уходу за автомобилем и бытовой химии от пробирки в лаборатории до готовой продукции — задача увлекательная даже для человека, далекого от техники. А для будущих инженеров такой маршрут превратился в настоящий профессиональный практикум.
На производстве роботизированные линии с ювелирной точностью отмеряют компоненты, а комплекс из нескольких лабораторий контролирует качество на каждом шагу — вплоть до готовой партии.
Ручной труд на участках уступил место алгоритмам, а специалисты выступают дирижерами сложных процессов.
Не каждый день увидишь, насколько красивой и технологичной может быть работа производства. Впечатлила тотальная автоматизация и даже такая деталь, как связывающая подразделения собственная пневмопочта. Посмотрел на всё это изнутри и твердо решил идти на практику в SINTEC Group.
Его однокурсник Александр Гаврилин смотрел на производство уже взглядом будущего инженера.
Здорово, что можно вживую увидеть сразу несколько направлений работы и нащупать свой карьерный путь. Теперь всерьез думаю о стажировке здесь, в Обнинске. На такой площадке можно научиться организовывать работу целых подразделений и управлять автоматизированными линиями.
Бережливость как привычка
Связка «вуз — высокотехнологичное производство» в Калужской области всегда была особой гордостью инженерной школы. Когда индустриальный лидер не ждет готового специалиста у проходной, а сам открывает двери для второкурсников, все в выигрыше.
Такая площадка — одно из лучших наглядных пособий. На United Petrochemicals высокий уровень автоматизации и роботизации сочетается с высокой культурой труда. То самое бережливое производство, о котором многие только читают в книгах или делают первые шаги, здесь стало частью повседневной жизни. Мы очень ценим открытость компании: студенты видят реальные перспективы и понимают, зачем изучают в университете сложные дисциплины.
Растить своих в родном крае
Экскурсия бауманцев — часть большой образовательной программы SINTEC Group. Сегодня среди вузовских партнеров компании — РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и Московский Политех, с которым недавно было подписано соглашение о сотрудничестве. А в обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ при поддержке компании уже работает современная лаборатория органической химии, оснащенная на уровне ведущих предприятий отрасли.
Такой подход дает прямой результат. Амбициозная молодежь видит в действии передовую индустрию мирового уровня — а значит, писать смелые дипломные проекты и строить большую инженерную карьеру ребята готовы здесь, в родном регионе.
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