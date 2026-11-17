В Обнинске наукой и технологиями удивить сложно, но, когда в одном месте сходятся большая химия, промышленные роботы и горящие глаза двадцатилетних изобретателей — получается сильная история.

Гостями технопарка United Petrochemicals (входит в SINTEC Group) стали второкурсники Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Будущие специалисты по инноватике сменили привычные лекционные залы на территорию одной из крупнейших блендинговых площадок Европы площадью 40 га и мощностью до 1 миллиарда литров продукции в год.

Когда учебники оживают

Проследить путь моторных масел, средств по уходу за автомобилем и бытовой химии от пробирки в лаборатории до готовой продукции — задача увлекательная даже для человека, далекого от техники. А для будущих инженеров такой маршрут превратился в настоящий профессиональный практикум.

На производстве роботизированные линии с ювелирной точностью отмеряют компоненты, а комплекс из нескольких лабораторий контролирует качество на каждом шагу — вплоть до готовой партии.

Ручной труд на участках уступил место алгоритмам, а специалисты выступают дирижерами сложных процессов.

Дмитрий Андреев

студент Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана Не каждый день увидишь, насколько красивой и технологичной может быть работа производства. Впечатлила тотальная автоматизация и даже такая деталь, как связывающая подразделения собственная пневмопочта. Посмотрел на всё это изнутри и твердо решил идти на практику в SINTEC Group.

Его однокурсник Александр Гаврилин смотрел на производство уже взглядом будущего инженера.

Александр Гаврилин

студент Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана Здорово, что можно вживую увидеть сразу несколько направлений работы и нащупать свой карьерный путь. Теперь всерьез думаю о стажировке здесь, в Обнинске. На такой площадке можно научиться организовывать работу целых подразделений и управлять автоматизированными линиями.

Бережливость как привычка

Связка «вуз — высокотехнологичное производство» в Калужской области всегда была особой гордостью инженерной школы. Когда индустриальный лидер не ждет готового специалиста у проходной, а сам открывает двери для второкурсников, все в выигрыше.

Ирина Иконникова

доцент кафедры МК8 «Организация и управление производством» Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана, кандидат экономических наук Такая площадка — одно из лучших наглядных пособий. На United Petrochemicals высокий уровень автоматизации и роботизации сочетается с высокой культурой труда. То самое бережливое производство, о котором многие только читают в книгах или делают первые шаги, здесь стало частью повседневной жизни. Мы очень ценим открытость компании: студенты видят реальные перспективы и понимают, зачем изучают в университете сложные дисциплины.

Растить своих в родном крае

Экскурсия бауманцев — часть большой образовательной программы SINTEC Group. Сегодня среди вузовских партнеров компании — РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и Московский Политех, с которым недавно было подписано соглашение о сотрудничестве. А в обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ при поддержке компании уже работает современная лаборатория органической химии, оснащенная на уровне ведущих предприятий отрасли.

Такой подход дает прямой результат. Амбициозная молодежь видит в действии передовую индустрию мирового уровня — а значит, писать смелые дипломные проекты и строить большую инженерную карьеру ребята готовы здесь, в родном регионе.