В понедельник, 16 ноября, видео опубликовал заповедник «Калужские засеки».

На записи видно, как американская норка быстро ныряет в ручей.

- Будучи более крупными и агрессивными по сравнению с аборигенной европейской норкой, американские норки постепенно вытеснили исходный европейский вид из самых оптимальных местообитаний, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова.