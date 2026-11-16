Норку засняли в калужском лесу
В понедельник, 16 ноября, видео опубликовал заповедник «Калужские засеки».
На записи видно, как американская норка быстро ныряет в ручей.
- Будучи более крупными и агрессивными по сравнению с аборигенной европейской норкой, американские норки постепенно вытеснили исходный европейский вид из самых оптимальных местообитаний, - рассказала старший научный сотрудник заповедника Елена Литвинова.
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