Прокуратура выяснила, что иностранка заключила брак с россиянином ради получения гражданства — за это она заплатила мужчине.

При этом они не были знакомы до свадьбы, не жили вместе и не вели общее хозяйство — создавать семью никто из них не собирался.

Прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак фиктивным и аннулировать запись о его регистрации. Суд согласился с доводами, а прокуратура будет следить за исполнением решения.