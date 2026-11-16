В Юхновском районе суд признал брак фиктивным
Прокуратура выяснила, что иностранка заключила брак с россиянином ради получения гражданства — за это она заплатила мужчине.
При этом они не были знакомы до свадьбы, не жили вместе и не вели общее хозяйство — создавать семью никто из них не собирался.
Прокуратура обратилась в суд с требованием признать брак фиктивным и аннулировать запись о его регистрации. Суд согласился с доводами, а прокуратура будет следить за исполнением решения.
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