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Российский банк и китайский университет будут готовить управленцев для бизнеса двух стран

ВТБ Образование и Институт России Университета Цинхуа подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о подготовке руководителей и специалистов, проведении исследований и совместных образовательных инициатив.
16.11, 14:35
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Партнёрство предполагает совместные программы и мероприятия с акцентом на современные управленческие практики, цифровые технологии и искусственный интеллект, а также развитие профессионального диалога между академическим сообществом и бизнесом России и Китая.

«Основная задача ВТБ Образования – объединять практическую экспертизу банка с компетенциями ведущих российских и зарубежных университетов. Вместе с Цинхуа мы хотим соединить академическую экспертизу с практическим опытом российского и китайского бизнеса», — отметила Ольга Дергунова, старший вице-президент ВТБ, руководитель ВТБ Образования, директор ВШМ СПбГУ.

Генеральный секретарь Института России Университета Цинхуа Лю Вэй отметила, что сотрудничество университетов и бизнеса позволяет находить ответы на сложные вызовы современности. По её словам, академическая среда формирует новые знания и подходы, а бизнес помогает проверять их практическую ценность.

Соглашение заключено на фоне перекрёстных Годов образования России и Китая, которые проходят в 2026–2027 годах. Ранее страны уже проводили тематические перекрёстные годы — в частности, Годы культуры в 2024–2025 годах.

Институт России Университета Цинхуа был создан в 2019 году для развития российско-китайского сотрудничества в сфере образования, научных исследований и технологий.

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