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Эксперты заговорили о новом этапе развития искусственного интеллекта в финансах

На международном финтех-форуме FINOBOD в Ташкенте представители банковской отрасли обсудили перспективы применения искусственного интеллекта в работе с клиентами.
16.11, 11:31
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По мнению замдиректора департамента анализа данных и моделирования ВТБ Дениса Суржко, следующий этап развития технологии — переход от предиктивных моделей к более точному пониманию запроса клиента.

Суржко отметил, что текущие ИИ-системы уже накапливают большие массивы данных о клиентах и на их основе прогнозируют потребности. «Новый виток развития технологий — это не конвейеры, которые собирают очень много данных о клиентах и на их основе предсказывают потребности. Такая технология уже есть и прекрасно работает», — пояснил он, добавив, что следующий шаг — научиться распознавать смысл обращения клиента быстрее и точнее.

При этом, по словам эксперта, технологии пока не способны знать о человеке абсолютно всё. «Исследователи мозга говорят о том, что в мышлении есть квантовые эффекты, а значит, ИИ и машинное обучение не способны действительно знать о клиенте всё», — отметил Суржко. Он считает, что восполнить этот пробел может генеративный ИИ, дополняющий алгоритмы прогнозирования более гибким пониманием контекста.

Сравнивая будущее технологии с поведением близкого человека, Суржко привёл пример: собеседник, который «не тот, к кому вы приходите, а он сразу говорит: тебе нужна ипотека», а тот, кто «знает весь контекст, чувствует твоё настроение и эмоции и понимает тебя с полуслова».

Форум FINOBOD прошёл в Ташкенте 12–14 ноября и собрал представителей регуляторов, банков, платёжных компаний и технологического бизнеса из нескольких стран для обсуждения цифровой трансформации финансового сектора.

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