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Общество

Калужские врачи продолжают помогать жителям Первомайска

Дмитрий Ивьев
16.11, 11:31
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Мультидисциплинарная бригада врачей из Калужской области работает в подшефном Первомайске и оказывает местным жителям необходимую медицинскую помощь. В команде — хирург, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики и дерматолог, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

За ноябрь калужские медики помогли 261 пациенту. Плановую помощь получили 230 человек, ещё 31 пациенту потребовались неотложная и экстренная помощь. Также врачи провели восемь операций.

Один из калужских медиков подчеркнул, что главная задача — чтобы каждый пациент вовремя получил нужную помощь: «За каждой цифрой стоит человек, его здоровье и жизнь. Именно поэтому мы продолжаем эту работу».

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