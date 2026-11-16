Калужские врачи продолжают помогать жителям Первомайска

Мультидисциплинарная бригада врачей из Калужской области работает в подшефном Первомайске и оказывает местным жителям необходимую медицинскую помощь. В команде — хирург, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики и дерматолог, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

За ноябрь калужские медики помогли 261 пациенту. Плановую помощь получили 230 человек, ещё 31 пациенту потребовались неотложная и экстренная помощь. Также врачи провели восемь операций.

Один из калужских медиков подчеркнул, что главная задача — чтобы каждый пациент вовремя получил нужную помощь: «За каждой цифрой стоит человек, его здоровье и жизнь. Именно поэтому мы продолжаем эту работу».