«Ингосстрах»: 79 лет доверия и движения вперед

Можно ли застраховать будущее? Полностью — едва ли. Но помогать человеку уверенно смотреть вперед страхование умеет уже долгие годы.

Когда-то страхование защищало прежде всего купеческие грузы и корабли, потом покорение человеком космоса. Сегодня — здоровье, дом, автомобиль, дело всей жизни и саму жизнь! Страхование родилось из желания не оставаться один на один с бедой: штормом, пожаром, болезнью. Меняются риски и способы защиты, но не потребность в опоре.

У «Ингосстраха» в этой истории особое место. 16 ноября «Ингосстрах» отмечает 79-летие. За этой датой — десятилетия ответственности перед людьми и стремления меняться вместе со временем. Основанный в 1947 году для страхования внешнеэкономических рисков, он помогал стране выстраивать отношения с мировым рынком. Менялись эпохи и масштабы задач, но неизменным оставалось главное — ответственность за доверие. На Олимпиаде-80 «Ингосстрах» страховал спортивные объекты, спортсменов, журналистов и гостей столицы. Позже компания освоила страхование космических рисков. Ее история оказалась связана с событиями, которыми гордится страна.

За последние годы «Ингосстрах» не раз показал, что традиции могут идти рука об руку с новаторством. Компания развивала мобильные сервисы и дистанционное урегулирование убытков. Внедряла технологии искусственного интеллекта для улучшения качества сервиса. В 2025 году под защитой программ добровольного медицинского страхования находились уже более 1,9 млн человек. За внушительными суммами и цифрами — реальные истории людей, которым помощь была нужна здесь и сейчас. В 2024 году онлайн-продажи продуктов для бизнеса на сайте компании выросли на 186% к 2023-му. По итогам 2025 года «Ингосстрах» возглавил рейтинг инновационности крупнейших универсальных страховщиков Фонда «Сколково». Технологии делают помощь доступнее.

Важная часть этой большой истории пишется в Калужской области. В 2021 году региональный филиал «Ингосстраха» признали «Страховой компанией года» на премии «Калужский бизнес». Но главная оценка работы компании не награды, а доверие жителей и предприятий региона. Здесь, где соседствуют промышленность, наука и малый бизнес, особенно важен индивидуальный подход, у каждого клиента — свои планы и свои риски. Каждый день сотрудники филиала помогают семьям заботиться о здоровье и имуществе, автомобилистам — чувствовать себя защищенно на дороге, а предпринимателям — уверенно строить планы. Для жителей региона страхование начинается с разговора. Объяснить условия, помочь с документами, найти решение в непростой ситуации — из таких дел и складывается доверие к команде.

Для сотрудников «Ингосстрах» — больше, чем известное имя. Это команда, в которой ценят профессионализм, ответственность и готовность поддержать друг друга. Сотрудники гордятся тем, что причастны к истории компании, и знают: ее репутация складывается из тысяч ежедневных решений, внимательного отношения к людям и честно выполненных обязательств. Забота не ограничивается полисами: представители «Ингосстраха» по всей стране участвуют в донорских, экологических и благотворительных акциях. Такие поступки объединяют не меньше общих достижений.

С днем рождения, «Ингосстрах»!

Пусть впереди будет еще больше поводов для общей гордости.

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