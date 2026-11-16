Владислав Шапша вручил Андрею Новикову почетный знак «За развитие добровольчества»

В Калужской области прошла торжественная церемония, на которой губернатор Владислав Шапша вручил председателю СоюзМаша, гендиректору КНИРТИ Андрею Новикову почётный знак «За вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Калужской области».

Глава региона особо подчеркнул значимость социальных проектов СоюзМаша — в первую очередь тех, что направлены на поддержку участников СВО.

Также в ходе мероприятия выпускникам программы «Герои земли Калужской» вручили членские билеты СоюзМаша. Владислав Шапша отметил, что опыт и лидерские качества этих людей, доказавших преданность Родине, станут важным ресурсом для развития экономики региона.