Депутаты Думы – члены фракции «Единая Россия» продолжают оказывать помощь волонтёрским организациям нашего города

«Волонтёрским группам «Калуга Фронту» и «Добрые руки Калуги» была предоставлена финансовая помощь, за счёт которой были закуплены необходимые материалы для пошива термобелья и футболок, плетения маскировочных сетей. Как сообщили волонтёры, гуманитарные грузы передаются бойцам различных подразделений, выполняющих задачи на всех участках фронта, а также защитникам калужского неба», – рассказал председатель Думы Юрий Моисеев.

Благодаря совместной работе волонтерских групп, руководства города и области, депутатского корпуса, представителей бизнес-сообщества, коллективов предприятий, учебных заведений и неравнодушных калужан только за сентябрь-октябрь было собрано, загружено и отправлено более 10 машин для подразделений, в которых проходят службу калужане.