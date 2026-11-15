В Первомайске калужские специалисты меняют внутридомовые сети

Фото: Министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

В подшефном Первомайске Луганской Народной Республики продолжается ремонт жилых домов. Об этом 15 ноября сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

Специалисты Калугатеплосети работают на улице 40 лет Победы. Они заменяют внутридомовые сети. Работы идут по плану.

Калужская область продолжает восстанавливать жилой фонд Первомайска. Коммунальщики делают всё, чтобы местные жители могли жить в комфортных условиях.