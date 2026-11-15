Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Пять «зебр» в Калуге стали ярче и безопаснее для пешеходов
Новость дня Общество

Пять «зебр» в Калуге стали ярче и безопаснее для пешеходов

В Калуге стало больше проекционных пешеходных переходов.
Сергей ПЕТРОВ
15.11, 09:01
0 361
Фото: Управление городского хозяйства.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Новое оборудование установили в разных районах города. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Специальные проекторы появились по пяти адресам. Среди них – Азаровская, 26, Сиреневый бульвар, 9, Грабцевское шоссе, 101. Также оборудование установили на улице Салтыкова-Щедрина, 80 и на площади Первых космонавтов у школы № 29.

- Теперь эти участки стали заметнее и безопаснее для пешеходов, – отмечают в калужском горхозе.

Новые переходы должны снизить риск ДТП. Водители лучше видят «зебру» даже в плохую погоду и при слабом освещении.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пешеходный переход проекционные переходы
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllERk5BRU90anp4VUpJMTJ1N1VnYWc9PSIsInZhbHVlIjoiNDQwdDF2Z2pGdXZ6Z1NjL1kvQ0Q0NGcwMEpXM2VDSTlINHNUNEJXNGhVNGVlc2RtUklBYXY0MVROcGxPeFRZRzhzcUNoYWtEemNYVmpzR3UzeUVaZHdRQUdvOTRLQnVZa0FYWDZWUTZhZUZpTi9CY2xJeEZpNUdoRWNpSGlVWVlCR25pS0lpbCtjU2ZJR3ZhKzZLWnVZL0lId3V6VC9lYnVYeFFhb2hxVDZXUWpaQlpBU0wycU00TCtUM2svMUdvV0EyTEprY1R0UkRLQXRGYUJCbEZmQjhIVTlXVG0wZzZVQzBuRytkRWJZODNXVnZhUDlMcElCdHlyZGVOZ2VrQ0tjSGV0Y2NJZU9RN2haT05GZk5LcFpPTWtLbzFuaTA4cjBMRzRlUVYyMW9ESkVaTjNLcS90eW42RVFzSkQyczdpQUJtOVlZcGsyejVQRlp5TlkzbDkrZXRxSzk3Tk5NTjZUeVIwTWJ3ZXpVK3oyUVRVaDB2YXo1Y3N5TU9VQm1GbTRCUzZUTFQzOTdKUWg2YVhaN0pPY2NjWkZoUkR3R1pzbkRhOTQ1T3l4VlVoTS9CckZpSjBIQy9TaXBmZkN3ZiIsIm1hYyI6IjdlMDJhNzQ4NjY2YjFlODU5YWU1MWYyNTEyNTMzYWMxZmY1ZDVlZjc4OTgzMTIzZTA2NDA3NWJkYzI0ZjBmYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZuNW5rNkF1dndqUTk5dEdEbVlIa1E9PSIsInZhbHVlIjoick9XVWJLTmNublFtNHRaeWFXMytGcUM4L0trV1RFaHhjN28zOXl0WEkwMDA3eGZqZmJhOHRjR3Fib1lRcG9JZ3ptVS9ISTM2eUtvSzgxNDMyblhwdVVhd3BYd2MyaDRTVk11dmxrNDlEV2dSYTlNVmtyaU55aFY0bE1EUFFqY2crdzhiZ1hndW9QUVNMREFDNXduYUpNN2h0dkdBNGVsbS93SjZDU1MzRHZ2Q2gwVVQvQzRqK2kvNjh2aUJ3YkpzbklJQUlNWHpSdk92VFRKZ2N0S3ZGclJMMDVmVStxQU9IKzMyWW1IancyNzE1Ky8zT2hYVTNjYXM4Qk53b1FNV2gzV3lRNmQ2WklNM2R4ZEFUMEFPbTRlY0toRWhvYm1UR0Nya2JpazZ1ZG44eSt5bklUNk85TFk2S1J0cFUyQ3dsQUFDU3BvVXRKbUtJN3kvaks1eHRUK0Zmc0ZOV0RFSWE1OG5TK3RGcmE2VWRMVEwwTmkvTGtBU1lhQS9uQmt5akc1V2lRTEovcC9NVG16K01hdjNRSTE3cWdxNE93SmpvZGxTWE50czQ4M3VWSjdvalRPc1BqdWJUVVJvN0pHTGkyaU1aNnBoYW9GcWd1dEE2eWV3UUU0eXB1ZUxOTy9iTUk4SUo2Y1dDNGJJOWZZWTFvRjBhQTg4WExYeE84RndiK3RJVVVVK0Z5QTVaSUhUbGRFdUM2c1hhQ3VTM2ZzL2RtTTBQa21taXgrT3IyY29GVTF4dzZTMWwyTU82eDdIMThsVndnbE1VUWVyYzR1TytEN2huaFMrV1JDVnlVZC9CWEVIeWZyVHl2Zis5aTg0enNNRlB2OFIxUVpTbkdRYSIsIm1hYyI6ImE5N2NjZDQ1ODdkN2UyZGEwYTFhZjdlZTMyOThhZTNhNzUyMDgxN2IzODZmOTRlZDNkNjVhZmQzNGVkYzkxYTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+