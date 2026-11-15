Пять «зебр» в Калуге стали ярче и безопаснее для пешеходов

В Калуге стало больше проекционных пешеходных переходов.

Фото: Управление городского хозяйства.

Новое оборудование установили в разных районах города. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Специальные проекторы появились по пяти адресам. Среди них – Азаровская, 26, Сиреневый бульвар, 9, Грабцевское шоссе, 101. Также оборудование установили на улице Салтыкова-Щедрина, 80 и на площади Первых космонавтов у школы № 29.

- Теперь эти участки стали заметнее и безопаснее для пешеходов, – отмечают в калужском горхозе.

Новые переходы должны снизить риск ДТП. Водители лучше видят «зебру» даже в плохую погоду и при слабом освещении.