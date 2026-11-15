Росгвардейцы задержали иностранца без документов в Калуге за распитие спиртного

С 9 по 14 ноября сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали более 299 выездов на охраняемые объекты.

Фото: Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Калужской области.

Сигнал «тревога» поступал с разных точек региона. Об этом сообщили в Управлении вневедомственной охраны.

За неделю группы задержания пресекли около 45 административных правонарушений. Одного человека задержали по подозрению в совершении преступления. Также росгвардейцы шесть раз выезжали по сообщениям из дежурных частей полиции для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

Один из случаев произошёл в Калуге. Сотрудники вневедомственной охраны заметили двух мужчин, которые распивали спиртное в общественном месте. При установлении личности 40-летний гражданин пояснил, что находится в России без документов. При себе у него была лишь бумажная копия паспорта иностранного государства.

Обоих нарушителей доставили в отдел полиции. Дальше с ними будут разбираться правоохранители.