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Росгвардейцы задержали иностранца без документов в Калуге за распитие спиртного

С 9 по 14 ноября сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали более 299 выездов на охраняемые объекты.
Сергей ПЕТРОВ
15.11, 08:10
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Фото: Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Калужской области.
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Сигнал «тревога» поступал с разных точек региона. Об этом сообщили в Управлении вневедомственной охраны.

За неделю группы задержания пресекли около 45 административных правонарушений. Одного человека задержали по подозрению в совершении преступления. Также росгвардейцы шесть раз выезжали по сообщениям из дежурных частей полиции для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

Один из случаев произошёл в Калуге. Сотрудники вневедомственной охраны заметили двух мужчин, которые распивали спиртное в общественном месте. При установлении личности 40-летний гражданин пояснил, что находится в России без документов. При себе у него была лишь бумажная копия паспорта иностранного государства.

Обоих нарушителей доставили в отдел полиции. Дальше с ними будут разбираться правоохранители.

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