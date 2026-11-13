Калужские медики поделились опытом с представителями Анголы

Представители Республики Ангола побывали в Калужской БСМП. Гости изучили, как устроена работа больницы и какие возможности есть у местных врачей. По словам министра здравоохранения Калужской области Анны Черновой, цель визита — перенять эффективные практики в сфере здравоохранения.

В БСМП развивают передовые направления: например, внедрили фаст-трек-хирургию, работает интегрированный операционный блок с 4К-видеосистемой, а также единственный в области Центр травматологии. Больница считается центром эндоскопической хирургии в регионе.

Важную роль больница играет и в подготовке кадров: здесь учатся и потом работают специалисты из разных стран. Так, уже второй год в ординатуре обучается ангольский врач-хирург Нету Дарилсон Луэмба Да Силва Мариу. Кроме того, практические навыки в больнице осваивают более 40 студентов из Анголы, которые учатся в российских вузах.

В рамках визита члены делегации посетили мастер-класс профессора Эдуарда Галлямова. На нём междисциплинарная бригада врачей продемонстрировала лапароскопические операции экспертного уровня — в том числе по абдоминальной хирургии, урологии и гинекологии.