В Калуге проходит XII Техно-фестиваль космической тематики «Земля – Луна, Калуга – Марс»

Он призван познакомить школьников и молодёжь с современными технологиями, инженерными профессиями и достижениями ракетно-космической отрасли.

В программе фестиваля соревнования по робототехнике, лекции, тематические экскурсии, олимпиады и мастер-классы. Старший научный сотрудник лаборатории «Робототехнических и интеллектуальных систем пилотируемых космических полетов» ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» Юрий Чеботарев расскажет об исследованиях в области космической робототехники и об особенностях работы испытателя в изоляционном эксперименте. Среди почётных гостей – Герой России, лётчик-космонавт Сергей Прокопьев, совершивший два полёта на орбиту и восемь выходов в открытый космос.

Председатель Думы Калуги Юрий Моисеев вместе с Сергеем Прокопьевым осмотрели экспозиции выставок, посвящённых поисково-спасательной службе ВВС и развитию беспилотных систем. Затем Сергей Прокопьев рассказал юным калужанам о космических полётах, работе на МКС, отбору и подготовке в отряде космонавтов.

«Убеждён, все наши космонавты – уникальные люди. Их профессия требует огромных знаний, мужества, высочайшего профессионализма, умения быстро принимать верные решения в самых сложных ситуациях. Наша страна запустила первый искусственный спутник Земли, первой отправила в космос человека, поэтому, сегодня очень важно сохранить лидирующие позиции в космонавтике. Замечательно, что так много юных калужан искренне увлекается космосом, наукой и техникой. Я от всей души желаю вам новых успехов и достижений! Сегодня вы узнаете много нового и получите массу приятных впечатлений. Надеюсь, кто-то из вас свяжет свою дальнейшую жизнь с наукой и космонавтикой и прославят наш город!», – обратился к ребятам Юрий Моисеев.