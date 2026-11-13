Николай Калиничев рассказал о роли местных партийных отделений

Дмитрий Медведев поддержал инициативы по развитию сети местных партийных отделений

По всей стране насчитывается почти три тысячи местных отделений «Единой России». Роль местных отделений в работе партии переоценить невозможно, заявил Дмитрий Медведев, открывая пленарное заседание форума.

Дмитрий Медведев поблагодарил представителей этих партийных ячеек со всей страны. Он заявил, что представители местных отделений партии доходчиво, на понятном языке, с разумными аргументами объясняли людям задачи, которые партия собирается решать, объясняли, что она предлагает сделать в рамках Народной программы.

По его словам, Народная программа — это работающий документ.

Дмитрий Медведев поддержал ряд представленных на форуме инициатив. В их числе: создание Федерального совета местных отделений по аналогии с действующим Федеральным советом первичных отделений, что позволит поднимать значимые вопросы напрямую с местного уровня до федерального; расширение возможностей применения партийного чат-бота в национальном мессенджере MAX для оперативного информирования актива, членов партии и сторонников; создание на местном уровне помощника с искусственным интеллектом на базе приложения «ВПШ+» и наполнение её базы дополнительными материалами о работе органов местного самоуправления.

По его словам, открытый диалог с людьми — главный признак ответственной политической силы, а такие встречи позволяют партии отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

Калужскую область на форуме представлял секретарь местного отделения Партии Боровского района Николай Калиничев.

- Местные отделения — это ключевое звено между жителями и органами власти. Именно на местах, в прямом контакте с людьми, рождается общественный запрос — и наша задача состоит в том, чтобы слышать каждого и отвечать на его обращения. Эта работа неразрывно связана с реализацией Народной программы, которая остаётся приоритетом партийной деятельности. Чтобы добиться результата, важно привлекать новых сторонников, лидеров общественного мнения и компетентных профессионалов, а также добиваться исполнения наказов жителей, — подчеркнул Николай Калиничев.