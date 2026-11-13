В Хвастовичском районе руководителя оштрафовали за нарушение правил приёма на работу
Прокуратура проверила, как соблюдаются антикоррупционные правила, и выяснила, что директор школы взял на работу бывшего муниципального служащего, но вовремя не сообщил об этом в администрацию сельского поселения.
Из-за этого нарушения заведующему отделом образования внесли представление, а виновного сотрудника по решению прокуратуры оштрафовали на 20 тысяч рублей.
Сейчас все недочёты устранены.
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