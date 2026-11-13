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Общество

В Людиново женщине вернули родительские права

Дмитрий Ивьев
13.11, 09:49
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Суд в Людиново восстановил в родительских правах 41-летнюю местную жительницу.

Раньше её лишили этих прав: она не выполняла родительские обязанности и не платила алименты.

За последнее время женщина серьёзно изменила жизнь: устроилась на работу, прошла лечение от алкогольной зависимости и погасила долг по алиментам. Прокурор подтвердил, что теперь у неё есть все основания снова воспитывать ребёнка. Суд согласился с этим и удовлетворил иск.

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