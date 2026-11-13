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Общество

Матери погибшего участника СВО в Дзержинском районе назначили пенсию по потере кормильца

Дмитрий Ивьев
13.11, 10:45
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Женщина обратилась в прокуратуру Дзержинского района: ей необоснованно отказали в назначении пенсии после гибели сына в зоне специальной военной операции.

Сотрудники прокуратуры проверили ситуацию и выяснили, что отказ был неправомерным.

Чтобы защитить права женщины, прокуратура подала иск в суд — требования ведомства суд удовлетворил. В итоге матери погибшего назначили пенсию по потере кормильца, а также выплатили накопившуюся задолженность — 236 тысяч рублей.

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